Uitslaande brand in schuurtje Werkendam

Het schuurtje hoort bij een van de woningen aan de Floreffestraat. De brand brak rond 13.50 uur uit en is uitslaand. Veiligheidsregio Midden-West Brabant laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

Omdat op de schuur een asbestdak ligt, is ook de officier gevaarlijke stoffen opgeroepen. ,,Of het asbestdak een gevaar oplevert, is nog niet bekend. Er wordt ter plaatse gekeken of het een risico is'', zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.