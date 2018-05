Auto in sloot na aanrijding op oprit A27 Hank

Palingrel in Gorinchem: gemeente serveert toastjes met beschermde diersoort

25 mei Het serveren van toastjes met paling en zalm is in de gemeente Gorinchem aanleiding tot een heuse rel. GroenLinks is woest over deze traktatie bij de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Paling is immers een beschermde diersoort.