Beeld van Jezus duikt toch nog op in Hank

,,Op een gegeven moment dacht ik het te hebben'', zegt Louis de Bot. ,,Weer niet, zo bleek.'' Onlangs is er een doorbraak geweest in de zoektocht naar het beeld van het voormalige Antoniusgebouw (nu Uivernest). Een belletje van Ad van Velthoven kwam als een verlossing. ,,Hij had het beeld jarenlang bij zijn vader Toon in de boerenschuur zien liggen. Toon was de voorzitter van stichting het Uivernest en vond het, ondanks de slechte staat, zonde om het beeld weg te gooien.''