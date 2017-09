Besmettelijke vorm van tbc in Nieuwendijk: tientallen mensen worden onderzocht

De bewoner die de besmettelijke longtuberculose heeft, is inmiddels overgebracht naar een gespecialiseerd behandelcentrum en wordt daar geïsoleerd verpleegd. De ziekte werd eerder deze maand al vastgesteld bij deze patiënt, maar het is niet duidelijk waar en wanneer.

Tientallen mensen in Nieuwendijk worden de komende week onderzocht op besmetting met de infectieziekte tuberculose. ,,Het gaat in ieder geval om alle bewoners van zorginstelling Prisma en zo’n zestig medewerkers”, aldus een woordvoerder van de GGD.

,,Tbc is een bacterie die je inademt, de kans op besmetting is overal”, zegt de woordvoerder. ,,Het is dan ook nodig om mensen in de nabije omgeving van de besmette patiënt te onderzoeken.’’