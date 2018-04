Bestuurder landbouwvoertuig krijgt flinke boete in Nieuwendijk

Viskraam Werkendam moet weg, maar waarom eigenlijk?

13 april WERKENDAM - De viskraam die iedere donderdag aan de Sigmondstraat in Werkendam staat, dreigt te verdwijnen. Ondernemer Michel Heinen raakt met ingang van volgend jaar zijn vergunning kwijt, voor zover hij begrijpt omdat hij ook enkele uren per week in Nieuwendijk en Sleeuwijk staat. ,,Ik wil er graag over praten met de gemeente, maar niemand kan me uitleggen waarom.''