Betalen voor Biesbosch voorlopig van de baan

De Baaij zei vorige maand na te denken over een betalingssysteem voor bepaalde voorzieningen in de Biesbosch, zoals specifieke kreken of mountainbikepaden. Het grootste deel van de Biesbosch moest gratis toegankelijk blijven, maar van groepen gebruikers kon op vrijwillige basis worden gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderhoud.

De discussie, die overigens jaren geleden ook al eens werd gevoerd, werd echter door omliggende gemeenten direct in de kiem gesmoord.

Draagvlak

Dordrecht hield zich formeel op de vlakte, maar Werkendam en Drimmelen lieten direct weten het geen optie te vinden om ‘geld op te halen bij de bezoeker’.

,,Dit heeft in onze gemeenteraad zeker geen draagvlak’’, zei Matthijs van Oosten van de gemeente Werkendam. ,,Dat er financieel iets moet gebeuren, is waar. Maar je kunt het ook oplossen door een verminderde ambitie: heb je die voorzieningen, zoals aanlegsteigers, allemaal wel nodig?’’

De gemeente Dordrecht wilde zich destijds nog niet uitlaten over het plan en het eerst in het Parkschap bespreken. De Baaij benadrukt: ,,Ik heb het geopperd, maar het was nooit een plan dat al helemaal in kannen en kruiken was. Bovendien is het simpel: als de gemeenten het niet willen, dan houdt het op. Feit is wel dat er íets moet gebeuren’’, zegt hij.

Staatsbosbeheer sloot onlangs twee damwanden af, waar mensen voorlopig niet meer kunnen aanmeren met hun bootje. Reden? Ze kunnen het onderhoud niet meer betalen. De Baaij zei eerder naast kritiek op het plan ook veel steunbetuigingen te hebben gekregen. Vorig jaar werden uit geldgebrek ook al kades afgesloten.

Discussie