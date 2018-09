Biesboschdag in een nieuw jasje

De sfeer zit er al vroeg in. Al veel volk is op de been. Een shantykoor zingt, de vuurduveltjes branden, de geur van gebakken poon komt je tegemoet. Nostalgie en braderie zorgen voor een leuke mix in de Hoogstraat. En ook het weer werkt goed mee. "Het is altijd mooi weer tijdens de Biesboschdag", zegt Henri Verhagen met een glimlach. Hij was ook bij de organisatie betrokken. "We wilden het zo breed mogelijk maken, ik geloof wel dat dat gelukt is." Joop Westerhout beaamt het. "Ik heb best al van wat mensen gehoord die zeggen dit is echt de Biesboschsfeer." De oude ambachten die te zien zijn dragen daar zeker aan bij. Een smid, een mandenvlechter, een messen- en scharenslijper en een rietdekker om een paar voorbeelden te noemen. Ze blijven mensen trekken. Dichter Marcel Vaandrager vertelt het verhaal van de rietsnijder. "Ik heb me daar echt in verdiept."