Biesboschsluis weer open na technisch mankement

Alles leek goed te gaan nadat de brug omhoog was gegaan voor een boot. ,,De brug ging daarna omlaag, maar vergrendelde vervolgens niet", legt een woordvoerster van Rijkswaterstaat uit.



De brug kan dan vanwege veiligheidsredenen niet open voor verkeer. ,,Als er een zware vrachtwagen over een niet-vergrendelde brug rijdt, dan kan de brug gaan kantelen."



Meerdere mensen stonden door het mankement in de file. Onder hen een inwoonster van de Noordwaard. Volgens haar was de brug al sinds 8.10 uur niet open. ,,Dat kan toch niet. We zijn hier van alles afgesloten", schrijft de Werkendamse op twitter.