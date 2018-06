'Komst flamingo's vraagt om extra toezicht in de Biesbosch'

Rutte en collega's genieten tijdens minister­raad van (beste) Brabantse worsten­brood­jes

6:24 SLEEUWIJK - Sinds bakkerij Verba eerder dit jaar werd bekroond tot maker van het beste Brabantse worstenbroodje, is de zaak flink populairder geworden. Niet alleen in Sleeuwijk, maar ook in Den Haag, zo blijkt.