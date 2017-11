Burgemeester De Boer denkt na over lot snackbar Marco uit Werkendam

In de zaak werden negentien personen aangetroffen. Vijf mensen en eigenaar Marco werden aangehouden voor drugs- en wapenbezit. In totaal werden tientallen grammen en centiliters drugs gevonden waaronder amfetamine, mdma, GHB en wiet. Daarnaast is ook een taser en een imitatievuurwapen gevonden.



Burgemeester De Boer zei gisteren dat hij het politierapport bestudeert. ,,Maandag ga ik met mijn staf aan de gang wat we moeten doen, en wat we kunnen doen.’’



Werkendam heeft net als elders in Brabant te maken met drugsoverlast. ,,Als u naar de statistieken kijkt zie je dat we geen koploper zijn in Werkendam, maar helaas ook niet onderaan bungelen.’’