Cafetaria Marco in Werkendam: 'Dealen absoluut niet aan de orde'

Gesprek

Twee weken terug liet De Boer weten, de cafetaria drie maanden te willen sluiten. Vroegh kreeg vervolgens nog wel een week de tijd om zijn kant van het verhaal te laten horen. Dat deed hij vorige week in eerste instantie schriftelijk, maar hij had daarin ook te kennen gegeven, graag nog een gesprek te willen met De Boer over het gebeurde.

Loevendie over het gesprek: ,,Wij hebben het gesprek gebruikt om de belangen voor Marco nog eens goed te onderstrepen. Marco heeft met klem benadrukt dat dealen in zijn zaak of vanuit zijn woning absoluut niet aan de orde is. Het geld dat is gevonden was de opbrengst van de cafetaria. Dat geld heeft hij ook weer teruggekregen. Vrienden van hem hadden toen de politie binnenviel, drugs die ze bij zich hadden snel verstopt.’’ Volgens Loevendie valt Vroegh wel te verwijten dat hij zich niet aan de sluitingstijd heeft gehouden.