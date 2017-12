Cafetaria Marco moet drie maanden dicht: Dit kost me anderhalve ton

Veel belangstelling voor presentatie Centrumplan Giessen/Rijswijk

13 december GIESSEN/RIJSWIJK - Woensdagavond zijn tijdens een heel druk bezochte inloopavond in De Jager voor het eerst de plannen gepresenteerd voor het nieuwe Centrumplan Giessen/Rijswijk. Daarbij gaat het niet alleen om de invulling van het nieuwe centrum waarin de brede school De Parel al is gerealiseerd, maar ook over de locaties van de voormalige basisscholen de Ganzenhof in Giessen en de Kandelaar in Rijswijk en het huidige winkelcentrum de Zalmpassage in Rijswijk.