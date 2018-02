Carnavalsvierders van A27 bij Werkendam gehaald na zwaaien met nepvuurwapen

Hennepkwekerij opgerold in Dussen; bewoonster (50) aangehouden

8 februari DUSSEN - De politie heeft woensdagmiddag een hennepkwekerij opgerold in Dussen. Deze was gevestigd in een schuur en bevatte ruim 320 plantjes. De 50-jarige bewoonster van de naastgelegen woning is aangehouden.