Comeback van Mart Visser in Sleeuwijk: veel oh's en ah's bij apotheose met bruidsjurk

SLEEUWIJK - Couturier Mart Visser keerde voor het eerst sinds 1988 terug naar zijn geboorteplaats Sleeuwijk om er een modeshow te houden in Fort Altena. Het was een groot succes.

De in Fort Altena gelegerde militairen waren noodgedwongen ingepakt in dikke uniformen, maatje past-iedereen, want tussen die tussen die muren van de verdedigingslinie was het ijzig koud. Zaterdagavond was het contrast met het verleden nimmer zó groot. Modellen - geen kleerhangers, maar vrouwen die door moeder Natuur en discipline als een normale zandloper waren vormgegeven -, showden er de haute couture van Mart Visser onder het motto Back to my roots.

Opgetogen gezichten

Opgedeeld in vijf vlakken werd op een vierkante catwalk, waardoor de looplijnen een subtiel konden vormen met de getoonde jurken en broeken, getoond wat Visser in de afgelopen kwarteeuw als couturier heeft betekend. Heel veel, vertelden de opgetogen gezichten van de bezoekers. De apotheose werd begroet met oh's en ah's. Volkomen terecht, want de bruidsjurk die Visser tot slot toonde was meer dan sprookjesachtig. Vooral de enorme voile, die tot aan de grond reikte, gaf de bruid een schitterend en een enigszins mysterieus aanzien.