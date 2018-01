De rechter heeft gesproken: Cafetaria Marco Werkendam vanaf 22 januari drie maanden op slot

Jubileumconcert 25 jaar Lions Land van Heusden en Altena

17 januari WOUDRICHEM - De Lions club Land van Heusden en Altena bestaat 25 jaar. Vandaar dat het jaarlijkse nieuwjaarsconcert in het teken van dit jubileum staat. Het concert is op zaterdag 20 januari in de Martinuskerk en begint om 20.00 uur.