Docent Altena College overlijdt enkele uren nadat hij examenkandidaten uitslag heeft verteld

SLEEUWIJK - Verdrietig nieuws voor de leerlingen en docenten van het Altena College in Sleeuwijk. Enkele uren nadat hij woensdag de examenkandidaten had laten weten of ze al dan niet geslaagd waren, is docent Arie Kraaij plotseling overleden.

De 57-jarige Kraaij was docent management en organisatie en mentor. Het toeval wil dat hij woensdag nog geïnterviewd is door RTL Nieuws. In het interview legde hij uit hoe hij het aanpakte als hij leerlingen goed of slecht nieuws moet brengen.

Nog niet te bevatten

,,En nu moeten we slecht nieuws brengen over hemzelf. Het is nog niet te bevatten”, aldus rector Gijsbert van der Beek in een In Memoriam op de site van het Altena College.

Van der Beek noemt Kraaij ‘een goede docent, een meelevende begeleider van leerlingen en een bijzonder plezierig mens’.