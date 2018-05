Dragqueen uit Hank: 'Je moet ballen hebben om dit te doen'

BREDA - Het kost drie uur om van Joey van der Pluijm een extravagante dragqueen te maken. Met veel make-up, neptieten, een pruik en jurk. Zijn alter ego J.J. Chardonnay groeide in korte tijd uit tot één van de gangmakers in de Bredase dragscene. 'Voor mijn ouders was het wennen: hun zoon op naaldhakken'.

'Oh no, not I, I will survive', klinkt het door de keuken. Joey van der Pluijm zit voor de spiegel. Naast hem bussen haarlak, kwasten en make-up. ,,Zo glamorous is het leven van een dragqueen", grapt hij over zijn 'kleedkamer'. Joey (in de twintig, 'mijn leeftijd is geheim, dat maakt me tijdloos') stapte drie jaar geleden in de dragscene.

Het begon als een grap

Volledig scherm Joey van der Pluijm gebruikt zijn keuken als kleedkamer. © Foto René Schotanus/Pix4Profs Het ging snel van 'voor de fun' naar betaald werk naast zijn studie. Als J.J. Chardonnay presenteert en playbackt hij op feesten en in gaybars. Vandaag maakt hij zich op voor een avond in het Bredase gaycafé Venise Bar.



Hij droomde niet van een leven als dragqueen, zegt Joey terwijl het poeder van zijn foundation door de keuken dwarrelt. ,,Als ik in gaybars een dragqueen zag, snapte ik het niet. Waar komt die behoefte vandaan?" Het begon als een grap: hij trok met carnaval een jurk van zijn moeder aan en zette een foute pruik op.



,,Ik hield er altijd al van om me anders te kleden. Extravagant.'' Het leverde hem een klus op: optreden tijdens het vrijgezellenfeestje van zijn nichtje. En daar stond hij, op het podium bij café Boelaars in Raamsdonksveer. ,,Ik voelde me fantastisch. De aandacht, de reacties. Het gaf me een kick.''

Hij besloot helemaal in de wereld van nepwimpers en glitterjurken te duiken. Vond een 'dragmoeder' in Den Haag die hem alle ins en outs leerde. Zijn eerste avond als volleerd dragqueen, herinnert hij zich nog goed. ,,Ik ging stappen op een vrijdagavond. Was zenuwachtig. Je bent benieuwd hoe mensen reageren, zeker in heterokroegen.'' Het viel hem 'alles mee'. ,,Na een paar drankjes gaat alles makkelijker. Natuurlijk, mensen kijken. Maar je bent ook een verschijning.''

Rijk

Volledig scherm Voor hij zijn outfit aantrekt, hangt Joey eerst de siliconen nepborsten (à 500 euro) als een soort slabbetje om. © Foto René Schotanus/Pix4Profs Joey pakt een dun penseel om zijn ogen op te maken. ,,Het meeste werk. In totaal ben ik twee tot drie uur bezig.'' Lachend: ,,En rijk word je er niet van. Wat ik verdien, steek ik weer in kleding en make-up.'' Want: ,,Je kan niet drie keer dezelfde jurk aan. Homo's zijn daar heel kritisch op.'' Voor vanavond liggen er een paarse, latex rok, kleurige top en blonde, lange haren klaar. ,,J.J. was eerst weleens bruin, maar ze is toch echt een blondine.'' Zijn look omschrijft hij als 'classy en een beetje trashy'. ,,Ze is een echte diva, houdt van bling.''



Voor hij zijn outfit aantrekt, hangt Joey eerst de siliconen nepborsten (à 500 euro) als een soort slabbetje om. ,,Sommige drags hebben ook opvulpads voor de heupen.'' Hij zucht. ,,Dit is al bloedheet! Ik trek ook nog eens vier dikke panty's aan, zodat ik mijn benen niet hoef te scheren. Een tip van Beyoncé. En ik plak alles daaronder af. Naar de wc gaan is er niet bij.'' Lachend: ,,Nee, het leven van een dragqueen gaat niet over rozen. En helaas ook niet over wodka.''

Als de pruik opgaat, is Joey er niet meer. ,,Ik voel me dan ook anders. Als dragqueen kan je goed een typetje wegzetten. Maakt J.J. een valse grap, dan lacht iedereen. Ze kan meer maken.'' Zich definitief laten omvormen tot vrouw, Joey moet er niet aan denken. ,,Het is wel een vooroordeel. Maar: een travestiet raakt opgewonden van een panty, een dragqueen trekt er een aan voor de show.''



,,Gender vind ik sowieso niet belangrijk. Ik voel me geen man en geen vrouw. Ik voel me mezelf. Ben blij met mijn lichaam inclusief geslachtsdeel. Dat moet ook wel. Een dragqueen moet zelfverzekerd zijn op het podium. Ballen hebben.''

Volledig scherm 'J.J. was eerst weleens bruin, maar ze is toch echt een blondine.' © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Uitlaatklep

Hij houdt van de aandacht. Maar het dragqueen zijn gaat verder: ,,Het is een uitlaatklep. Vorig jaar is mijn oma overleden. De belangrijkste vrouw in mijn leven. Zonder J.J. had ik dit niet overleefd. De eerste J staat voor Joey, de tweede voor haar. Jo.''

Oma vond zijn 'hobby'geen probleem, voor zijn ouders is het wel even wennen: ,,Ik kom uit een doorsnee gezin uit Hank, waar je nooit een dragqueen op straat ziet. Dat ze het lastig vonden, begrijp ik goed. Bij een zoon heb je verwachtingen. En dan krijg je eerst te horen dat hij homo is en daarna wil hij een jurk en naaldhakken dragen. Ze zagen snel dat er méér achter zit. Acteren en performen. Ze zijn nu mijn grootste fans. Ik heb geluk; veel drags worden verstoten of doen het stiekem.''

Geslagen

Volledig scherm 'Ik kom uit een doorsnee gezin uit Hank, waar je nooit een dragqueen op straat ziet. Dat ze het lastig vonden, begrijp ik goed. Bij een zoon heb je verwachtingen. En dan krijg je eerst te horen dat hij homo is en daarna wil hij een jurk en naaldhakken dragen.' © Foto René Schotanus/Pix4Profs Joey's vriendinnen vreesden in het begin dat Joey in elkaar geslagen zou worden. En ook vriend Thijs staat niet meteen te springen. Thijs: ,,Ik was bang dat hij een transgender wilde zijn. En ik val toch écht op mannen. Nu vind ik het fantastisch. Hij heeft mijn horizon verbreed.'' Een opluchting, al zegt Joey wel: ,,Ik was niet zomaar gestopt. Om mijn ouders wat te ontzien, ben ik pas actief geworden sinds ik in Breda woon. Maar je moet nooit iets laten voor een ander.''

Wijzen

J.J. Chardonnay is klaar om naar de Venise Bar te gaan. Als de blondine over de Grote Markt paradeert, kijken voorbijgangers massaal om. Ze wijzen, lachen. J.J. trekt zich er niets van aan. ,,Stelletjes passeren vind ik het leukst, vooral als híj kijkt. Dan raken de vrouwen altijd geïrriteerd.''

Niemand zegt iets in J.J.'s gezicht. En ook met geweld heeft de dragqueen nooit te maken gehad. ,,Misschien durven mensen niet? J.J. ziet er best intimiderend uit en dragqueens hebben een bitchy imago.'' Lachend: ,,Mijn moeder wordt in Hank wel vaak aangesproken. Denken ze dat mijn borsten écht zijn. 'Joey wordt een mooie vrouw'.''

Sieraden

Als hij als Joey met sieraden of make-up de straat op gaat, krijgt hij wél nare reacties. ,,Vuile flikker. Ik hoor de grofste dingen....''Hij zucht. ,,Iedereen heeft zijn mond vol van homo-acceptatie. Roze Maandag en Gay Pride, allemaal super. Maar helaas neemt de acceptatie alleen maar af. Homo's die te maken krijgen met bruut geweld. Ja, ook hier in Breda. De hele rel rond het merk Suitsupply, die zoenende mannen afbeeldde op reclameposters. Ik ben atheïst, maar kan uren luisteren naar een gelovige. Omdat iemand anders is, ga je toch niet schelden?"

Volledig scherm Niemand zegt iets in J.J.'s gezicht. En ook met geweld heeft de dragqueen nooit te maken gehad. © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Woedend wordt ie ervan. En daarom wil hij als J.J. Chardonnay ook een statement maken. ,,Drag draait om vrijheid van meningsuiting. Jezelf zijn. Ben gerust een paradijsvogel. Die kan de wereld goed gebruiken.'' Zijn ultieme droom? ,,Als J.J. de heteroscene in de stad veroveren. Vorig jaar ben ik gekroond tot Queen of the gayscene. Nu nog Queen of Breda.''