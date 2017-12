Duikers zoeken in Bergsche Maas naar vermiste bejaarde man (76) uit Dussen

Maandag ging een Burgernetmelding uit voor de Dussenaar, die dementerend en slechthorend is. Over de omstandigheden van de vermissing kon de politie nog geen uitspraken doen, dat is volgens de woordvoerder lastig in te schatten omdat de man dementerend is. De man vertrok rond 05.00 uur 's ochtends en is voor het laatst gezien in de omgeving van het Groot-Zuideveld in Dussen.