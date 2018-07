Düsseldorf biedt excuses aan voor in Biesbosch aangespoelde kliko's

De containers worden elk jaar in april aan de oever van de Rijn geplaatst, speciaal voor het zomerseizoen. Normaliter is de stand in de rivier dan relatief laag, waardoor de containers gewoon blijven staan. Meestal geeft dat dus geen problemen, maar in 2017 kwam het hoogwater later in het jaar dan gebruikelijk nog erg hoog. De tien containers waren toen niet op tijd weggehaald.

In Düsseldorf staan ze ervan te kijken dat de container door de rivier weggevoerd werd vanuit de stad, pas ruim een jaar later is aangetroffen in de Biesbosch. ,,Wellicht hebben de weggedreven containers onderweg nog een tussenstop gemaakt, aangezien er bij het hoogwater in 2018 geen containers verloren zijn gegaan", zegt een woordvoerder.

Excuses

Niet alleen vanwege de afstand die de container heeft afgelegd, maar ook vanwege de functie die de container eigenlijk heeft, is er verbazing te bespeuren bij de Duitsers. ,,Het is vreemd dat containers die in Düsseldorf geplaatst werden om te vermijden dat er zwerfafval in de natuur terecht zou komen, uiteindelijk mijlenverweg in een nationaal park zelf als zwerfafval aanspoelen."