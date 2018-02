Engels sprekende man rijdt aan einde doodlopende weg sloot in bij Hank

Collega's omgekomen Gerrit de Heus geloven niets van spijt Belgische doodrijder

1 februari SLEEUWIJK/DRONGEN - Het zwaargewonde slachtoffer van het pompstation-ongeluk in België is terug in Nederland. De man uit Den Helder is in Gent geopereerd en overgebracht naar een ziekenhuis in zijn woonplaats. De 54-jarige verdachte heeft via zijn advocaat spijt betuigd, maar dat wordt door collega's van de doodgereden Gerrit de Heus niet erg serieus genomen.