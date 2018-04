File op A27 richting Breda na botsing tussen motorrijder en bestelbus bij Nieuwendijk

Politie pakt 19-jarige 'overvaller' op in Werkendam

23 april WERKENDAM - In ijssalon Pinokkio in Werkendam is vanmiddag een 19-jarige man gearresteerd. Kort daarvoor zou hij volgens de politie iets over een overval hebben geroepen. De politie zette ook een helikopter in in de zoektocht naar de man.