Gerechtshof kent geen genade voor incestvader Dussen: opnieuw tot 6 jaar cel veroordeeld

De verdachte was door de rechtbank ook al veroordeeld tot zes jaar, maar hij legde zich niet neer bij die straf . De Dussenaar verklaarde dat het initiatief van de seksuele handelingen uitging van zijn jonge dochter. Zijn fout bestond eruit dat hij te meegaand was geweest.

De advocaat van de Dussenaar meende dat een lagere straf gerechtvaardigd was omdat de verdachte geen geweld of dwang had gebruikt. Volgens het gerechtshof is het seksueel misbruik zonder geweld of dwang al ernstig genoeg. Het hof kende geen genade en kon zich helemaal vinden in de eis van het OM, zes jaar cel.