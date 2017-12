Gewonde bij aanrijding in Werkendam

Penning voor Jim Muller (21) na heldhaftig optreden tegen dief die tasje van 72-jarige vrouw stal

6 december ROTTERDAM/ELSHOUT - Jim Muller uit Elshout heeft woensdagmiddag de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning 2017 in ontvangst genomen. Muller werd in het zonnetje gezet voor zijn heldhaftig optreden in januari van dit jaar, toen hij in Vlijmen een tasjesrover greep, tegen de grond werkte en op hem bleef zitten tot de politie arriveerde.