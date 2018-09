Gewonde door ontplofte gasfles in Hank

Verdachte van moord op Werkendam­se Laura Korsman in oktober voor rechter

14 september Zamir A. moet in oktober voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. De 31-jarige man uit Nieuwegein wordt verdacht van moord of doodslag op zijn ex-vriendin: de 24-jarige Laura Korsman uit Werkendam. De vrouw werd 11 juli levenloos gevonden in haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht.