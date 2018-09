Grote file op A27 na ongeluk bij Werkendam

Herbouw Witte Keet in Biesbosch is bijna klaar

9:20 DRIMMELEN/GEERTRUIDENBERG/WERKENDAM - Het skelet is klaar. De muren zijn opgemetseld. En daar wordt nu weer een stukje van afgehakt. Of kapot gemaakt. Want het gebouw moet vooral 'echt' lijken, legt de architect Jelle Jouwsma uit.