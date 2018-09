Herbouw Witte Keet in Biesbosch is bijna klaar

Grote file op A27 na ongeluk bij Werkendam

9:22 WERKENDAM - Op de A27 vanuit Brabant richting Utrecht is het verkeer donderdagochtend flink vastgelopen. Oorzaak is een ongeluk bij Werkendam, op de linkerrijstrook. Rond 09.15 uur was de weg weer vrij, maar de file niet zomaar opgelost.