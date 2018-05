Ja, ik wil! Je kunt nu ook trouwen in de Biesbosch

Wraakporno­slacht­of­fer Chantal uit Werkendam sluit met boek moeilijke periode af

27 april WERKENDAM - Nu het boek af is, is ze trots. ,,Dat ik van iets negatiefs iets positiefs heb weten te maken.'' Het gaat goed met de nu 24-jarige Chantal uit Werkendam. Toen ze 21 jaar was, werd ze het slachtoffer van 'wraakporno'. Een seksueel getint filmpje van haar en haar ex stond plots op internet, zonder haar toestemming.