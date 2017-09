Luidruchtige inbreker steelt waardevolle spullen in huis Almkerk en vlucht via dak

Erfgoed Altena trapt Open Monumentendagen af

6 september DUSSEN - Erfgoed Altena heeft woensdagavond de Open Monumentendagen in het Land van Heusden en Altena afgetrapt. Dit gebeurde met een bijeenkomst in klompenmakerij Den Dekker in Dussen die in het teken stond van het landelijk thema 'Boeren, burgers en buitenlui'.