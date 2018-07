Man (32) uit Werkendam aangehouden na bedreiging met mes

Zendappara­tuur van piratenzen­der uit mast in Biesbosch gehaald

26 juli In de Werkendamse Biesbosch is, naar nu blijkt, deze week de zendapparatuur van een piratenzender verwijderd. De apparatuur hing in een hoogspanningsmast. Netbeheerder Tennet bevestigt berichten van de website Totaaltv daarover.