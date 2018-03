Meer dan honderd klachten vanwege overlast door jeugd in Werkendam

WERKENDAM - In Werkendam is vorig jaar meer dan honderd keer geklaagd over overlastgevende jeugd. Met name in de kernen Sleeuwijk en Werkendam was het raak. Het goede nieuws - aldus de gemeente - is dat het aantal meldingen in de eerste maanden van dit jaar is afgenomen.