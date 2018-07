Mensen zonder groene vingers krijgen mogelijk tuincoach in nieuwe gemeente Altena

Waterschap Rivierenland heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Inwoners die hun tuin vergroenen of andere maatregelen nemen, zoals het plaatsen van een regenton, kunnen daar een vergoeding voor krijgen. Het CDA vindt dat dat niet hard genoeg gaat.



Inmiddels is niet 10, zoals het CDA vorige maand concludeerde, maar bijna 20 procent van het bedrag verzilverd, laat het waterschap desgevraagd weten. ,,We lopen op schema’’, aldus woordvoerster Lotte Kaatee. De regeling loopt nog tot 2020.



Behalve woningen worden ook scholen gewezen op de noodzaak van een groenere omgeving. Bij de provincie kunnen scholen subsidie aanvragen om het schoolplein te vergroenen. Hoe groot die animo is, is niet duidelijk. Volgens het Werkendamse college heeft tot nu toe in ieder geval De Bolderik in Hank plannen om het plein te voorzien van meer planten en bomen.



De gemeenten zelf pompen intussen miljoenen in maatregelen tegen wateroverlast. Zo wordt onder meer het riool aangepast en komt er een waterberging.