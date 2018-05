Militaire oefening in de Biesbosch: grenzen verleggen met een peddel

KAART Meedenken en meepraten in Fort Altena over de toekomst van het gebied

6 mei WERKENDAM - Hoe kan Altena zich onderscheiden als duurzame gemeente? Hoe ziet de toekomst van het agrarisch gebied eruit? Hoe gaan we om met recreatie? Dat zijn drie van de vele vragen waar 24 mei over gesproken zal worden in Fort Altena bij Werkendam.