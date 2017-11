Net als in de Verenigde Staten: atletiekbaan naast het Altena College

SLEEUWIJK/WIJK EN AALBURG - De sportcampus is in opkomst in Nederland. In Waalwijk hebben ze al zoiets en nu de Altena- gemeenten in de buidel tasten, pronkt er in 2020 een puike baan bij het Altena College.

Een atletiekbaan pal naast een middelbare school. In de Verenigde Staten is het misschien niet ongewoon, maar voor Nederland is de combinatie bijzonder. En als het een beetje meezit is het na de zomervakantie van 2020 zo ver voor het Altena College in Sleeuwijk. En niet te vergeten voor atletiekvereniging Altena Road Runners. Voor de club kan het maandag een historische dag worden. Dan bespreken de gemeenteraden van Aalburg, Woudrichem en Werkendam het voorstel om de baan aan te leggen. Jaren heeft de atletiekvereniging geknokt voor een eigen accommodatie.

Lespakketten

De Atletiekunie probeert met lespakketten atletiek in het onderwijs te stimuleren. ,,Lopen, springen en gooien kun je ook op gras doen, maar échte atletiek, daar heb je een baan voor nodig. We bieden de scholen niet alleen het lespakket, maar ook een door ons opgeleide trainer”, zegt Bram van der Leij van de Atletiekunie. In het geval van het Altena College zou dat iemand van Altena Road Runners kunnen zijn. De club heeft goed opgeleide trainers en assistenten. ,,Met hun drive kunnen ze scholieren interesseren om ook buiten schooltijd te komen trainen."

Belangen en geld

De Werkendamse wethouder John Bakker benadrukt dat er nog een lange weg te gaan is, waarbij veel belangen een rol spelen en waarmee veel geld gemoeid is. ,,De accommodatie aan de Nieuwe Roef komt stapje voor stapje dichterbij. En daar zijn de sportwethouders content mee. Goed kunnen sporten en bewegen is belangrijk. Het is aan gemeenten om er voor te zorgen dat we jeugd en ouderen die mogelijkheid bieden."