WERKENDAM - Nog één keer een patatje halen bij Marco, nog één keer de frikandellen in het vet. Het was zaterdag een rare, maar vooral drukke dag voor de Werkendamse snackbarhouder Marco Vroegh.

Hij moet zijn tent drie maanden sluiten op last van de gemeente, naar aanleiding van de politie-inval eind november waarbij de politie harddrugs vond in de bovengelegen woning en bij bezoekers van de snackbar. Zaterdag draaide Vroegh zijn laatste dag.

,,Het was heel druk. We hebben alle records verbroken. Dat doet me goed. Al die mensen kwamen om me te steunen. Ik zal me neer moeten leggen bij de straf, maar het blijft ontzettend zuur.”

Marco Vroegh draaide zaterdagavond zijn zaak én woning op slot. Hij woont de komende drie maanden bij zijn ouders.

Zuur

De snackbarhouder legt zich neer bij zijn straf, maar zuur blijft het wel. ,,Als er nou handel had plaatsgevonden, of als de sluiting echt had geholpen om jongeren van de drugs af te houden, maar dat is allebei niet het geval”, vertelt hij zondagmiddag.

De dag ervoor stond hij nog achter elkaar patat en snacks te bakken, niet eerder was het zo druk in het cafetaria aan de Hoogstraat in Werkendam. Hij spreekt van een recordomzet.

De komende maanden slaapt hij bij zijn ouders thuis. Ook zijn woning boven de zaak moet namelijk dicht. Eind november drongen tal van politieagenten de zaak en woning binnen. Het was ruim na sluitingstijd en toch waren er negentien mensen aanwezig. Vijf van hen hadden drugs bij zich en ook in de woning werden harddrugs gevonden. Bovendien lag er een nepwapen. Marco verklaart dat het om een balletjespistool ging.

Verbieden

De jongens die op die avond in de zaak waren, komen de woning niet meer in. ,,Ik kan ze natuurlijk niet verbieden in de zaak te komen als ze hier een patatje komen eten.”