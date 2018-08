Omgekomen man bij bedrijfsongeval in Werkendam is 45-jarige Roemeen

Claims vanwege maandenlan­ge afsluiting Merwede­brug groten­deels afgewezen

3 augustus Van alle 52 schadeclaims die transportbedrijven hebben ingediend voor de maandenlange sluiting van de Merwedebrug in 2016, is er tot nu toe één uitgekeerd. Rijkswaterstaat stelt dat het leeuwendeel van de claims niet aan de eisen voldoet: de schade is te klein voor een vergoeding.