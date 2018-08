Onderzoek naar dodelijk bedrijfsongeval op schip in Werkendam duurt nog maanden

Het kan nog drie tot vier maanden duren voordat duidelijk wordt wat er afgelopen maandag precies is gebeurd bij scheepsbouwer Damen Concordia in de Biesboschhaven in Werkendam. Dat meldt een woordvoerder van Inspectie SZW.

Bij het bedrijfsongeval kwam een een 45-jarige Roemeen om het leven, die woonachtig was in Hardinxveld-Giessendam, zo liet de politie gisteren weten.

De man werd maandagmiddag in de machinekamer onder een kast aangetroffen. Vermoed wordt dat de kast op hem was gevallen en dat hij daaronder bekneld was geraakt en daardoor overleed. Onderzoek van de Inspectie SWZ, de vroegere Arbeidsinspectie, moet duidelijk maken wat er die middag in de machinekamer exact is gebeurd en hoe het kwam dat de kast bovenop hem viel. Zolang het onderzoek nog bezig is, doet de inspectie geen mededelingen.

Emoties