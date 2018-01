Ongeloof om trieste dood Gerrit de Heus (67) bij tankstationdrama: 'Dit verzin je gewoon niet'

Heldin krijgt na 49 jaar een oorkonde; het dubbele gevoel blijft

16:47 In de zomer van 1969 moest Nelly Kilwinger als 17-jarige een keiharde beslissing nemen. Ze had een jongen uit de draaikolken van de Merwede getrokken, maar ze kon maar één poging doen om diens broer te redden. Die bleek vergeefs, de jongen verdronk. Gisteren werd ze gehuldigd voor de redding. Het gevoel is dubbel. ,,Als ik ze allebei had gered, dán was ik blij geweest."