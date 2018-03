Op expeditie om een verdwaalde grafsteen in de Biesbosch veilig te stellen

Roland van Vugt lijsttrekker voor CDA Altena

16 maart ALMKERK – Statenlid Roland van Vugt (47 jaar) uit Andel is gekozen tot lijsttrekker van CDA Altena. Van Vugt is sinds 2009 is Van Vugt Statenlid, voorheen was hij twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Woudrichem. Van Vugt is kabinetschef/ directeur stadspromotie bij de gemeente Tiel.