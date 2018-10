Ophaaldienst ‘vergeet’ plastic afval in straten Werkendam

OM: Zamir M. doodde Laura Korsman uit Werkendam (24) met messteken

19 oktober UTRECHT / WERKENDAM - De 24-jarige Laura Korsman uit Werkendam is in juli van dit jaar in Utrecht met meerdere messteken in haar bovenlichaam gedood. Verdachte Zamir M. moet komende dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen voor moord. De moeder van M. verklaarde onlangs al tegenover het AD Utrechts Nieuwsblad dat haar zoon inderdaad ‘een tikkende tijdbom’ was, die vroeg of laat moest afgaan.