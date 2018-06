Parkieten omgekomen bij uitslaande brand in schuurtje Werkendam

Irritaties rond lokale omroepen RTV Altena en Oké FM

26 juni WERKENDAM - Het geduld begin een beetje op te raken. Het lukt de besturen van Stichting RTV Altena en Oké FM niet om tot een vorm van samenwerking te komen, laat staan een samenvoeging. En dat terwijl er haast is geboden, met nog een half jaar te gaan tot de vorming van de gemeente Altena. Want dat betekent dat er nog maar ruimte is voor één lokale zender.