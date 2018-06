Plan pand Hoogstraat op netvlies van politiek

WERKENDAM - Ook de Werkendamse politiek mengt zich in de discussie over het Mijnlieff-pand in Werkendam.

De plannen met het pand 'Mijnlieff', Hoogstraat 37 in Werkendam, zijn nu ook onderwerp van politieke vragen. In de commissie Grondgebied deed CDA-raadslid Gerard Paans deze week navraag.

Festus van den Hoek van de Werkendamse Project Ontwikkelingsmaatschappij wil het gemeentelijk monument verbouwen tot appartementen. In de grote tuin achter het huis wil hij een extra appartementencomplex neerzetten. Ook komen in de tuin parkeerplaatsen voor bewoners.

Paans betreurt het bouwen in de tuin, omdat zo de 'groene long'achter de Hoogstraat verloren zou gaan. ,,Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk in de Werkensepolder willen we juist veel groen aanleggen en hier moet het groen wijken voor woningbouw."

Tuinhuisje

Wethouder Machiel de Gelder zegde toe dat de plannen in september besproken worden. En dat het zeker niet de bedoeling is dat de tuin verloren gaat. ,,De monumentale kastanjebomen willen we behouden. Dit plan is voor ons een proef, we werken eraan met omwonenden, de welstandscommissie en de erfgoedcommissie. Ook het tuinhuisje blijft behouden, maar wordt verplaatst in de tuin."