Politie houdt toezicht op water met hulp van app: eerste bekeuringen uitgeschreven

Fort Oranje als schrik­beeld voor verloede­ren­de vakantie

12 mei Verloederende vakantieparken staan zowel in Brabant als in Gelderland hoog op de politieke agenda. Want behoorlijk wat parken worden niet langer bevolkt door vakantie vierende toeristen, maar door een cocktail van arbeidsmigranten, gescheiden mannen en vrouwen en criminelen die graag onder de radar blijven.