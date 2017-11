Populaire snackbar Marco draait na inval op volle toeren door

WERKENDAM - Personeel van snackbar Marco in Werkendam is keihard aan het buffelen om de geliefde zaak overeind te houden. Vannacht werden eigenaar Marco V. (28) en vier klanten na een grote politie-inval aangehouden. Maar de populairste snackbar van het dorp draait de dag erna gewoon op volle toeren door. ,,We laten Marco niet vallen’’ , zeggen de personeelsleden.

,,Marco is een jongen met een gouden hart. De toko moet blijven draaien,’’ stellen medewerkers Cynthia van Tintelen en Ad Wijnings uit het dorp.

Beiden houden van de zaak en ze moeten er niet aan denken dat de snackbar ten onder gaat. ,,Marco staat altijd voor iedereen klaar. Hij heeft zoveel energie in deze zaak gestoken. We zijn hier als personeel allemaal bevriend met elkaar. Hij is te goed van vertrouwen geweest. Daardoor is het hier een soort hangplek geworden. Marco kon geen ‘nee’ zeggen. De jongens die op straat rondhingen, kwamen hier tot laat binnen. Maar het waren natuurlijk geen echte vrienden. ’’

Wilde westen

Het leek vannacht even wildwest in het dorp met heftige politietaferelen rond de populaire zaak. Een arrestatieteam denderde naar binnen en in de straat stonden vijf, zes politiewagens. Met een stormram werd een deur ingebeukt.

Ad van Wijnings, die getuige was, is diep onder de indruk van het politievertoon. ,,We schrokken ons rot. Alles is doorzocht. Er was echt gigantisch veel politie. Ik keek een paar keer naar Marco vannacht. Hij zat er compleet verdwaasd bij.’’

De jonge ondernemer zit nog steeds vast en zal volgens Van Tintelen morgen worden voorgeleid aan Justitie. Dan zal blijken of hij naar huis mag, of langer vast moet blijven.

Aanhoudingen

De politie en burgemeester van Werkendam kregen afgelopen tijd van meerdere bronnen door dat er in de snackbar aan de Hoogstraat na sluitingstijd dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. De sluitingstijd werd regelmatig overschreden. Ook zou er drugs gehandeld en gebruikt worden. Om 2.30 uur viel vannacht een speciaal politieteam binnen, de Ondersteuningsgroep. Hoewel de zaak al uren gesloten had moeten zijn, waren er nog negentien mensen binnen.

Er werden vijf mensen aangehouden, onder wie Marco. Onder andere amfetamine, GHB en wiet werd aangetroffen.

In de naastgelegen woning werden tientallen grammen harddrugs gevonden en een onbekend geldbedrag.

Personeel

Heftig geschrokken personeel plaatste vandaag op Facebook direct een boodschap: ‘Inmiddels weet iedereen wat er gebeurd is en heeft waarschijnlijk een conclusie getrokken of er een mening over gevormd. Wij als personeel gaan er vandaag gewoon voor en zullen ondanks de omstandigheden gewoon weer geopend zijn van 10.00 tot 23.30 uur.’’

Het was in de cafetaria, die lokaal beroemd is vanwege zijn zelfgemaakte verse friet, vandaag vroeg in de middag al weer nokvol met klanten; senioren, kinderen en alles daartussen bevolkten de zaak vanwege de gigantisch lekkere snacks.

,,Marco heeft gewoon de beste friet van het dorp,’’ zegt een vrouw. ,,Hij staat hier altijd te bakken. Hij is écht het gezicht van de zaak.’’

Rond 17.00 uur is het spitsuur. ,,Dan staat er echt een rij tot buiten,’’ zegt de vrouw over de smulzaak. ,,Wij bestellen dan van te voren, anders moet je een uur wachten.’’

Quote Wij gaan dóór. We doen dat voor Marco, maar ook voor de klanten. Cynthia van Tintelen

Gastvrijheid

Van Tintelen is trots op de geweldige reputatie van de snackbar. ,,We maken de verse patat, satesaus en frikadellen zelf.’’ Ook de speklappen, en vooral de schnitzels zijn volgens haar een hit. ,,Die gaan heel hard. Het is een gouden zaak. We beleven gouden tijden.’’

Volgens de medewerkers heeft Marco (28) het frituren als geen ander in de vingers. De man is gewoon te lief en aardig geweest, zeggen ze ook. Er is volgens hen misbruik gemaakt van zijn gastvrijheid. ,,Jongens die vroeger op straat rondhingen, hebben in de snackbar hun ‘honk’ gevonden.’’

Zijn vader is enorm bezorgd. ,,Ik heb hem vaak gewaarschuwd dat hij niet boven de wet moest staan. Hij moest zijn zaak gewoon volgens de afgesproken sluitingstijden sluiten, ’’ zegt Jaap Vroegh, die hoopt dat de snackbar open kan blijven. ,,Er is in de zaak niets aangetroffen. De groep zat boven in Marco’s huis, op privéterrein. Het had niks met het bedrijf te maken.’’

Keurig

Cynthia van Tintelen bezweert dat het in de snackbar altijd keurig is geweest. ,,Er is hier absoluut nooit gehandeld in drugs.’’

Ze zijn alle klanten dankbaar dat ze vandaag gewoon zijn gekomen. We zien dat als grote steun, zegt ze. ,,Daar ben ik blij om. Wij gaan dóór. We doen dat voor Marco, maar ook voor de klanten.’’