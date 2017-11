Prestigieuze prijs voor fotograaf uit Hank:'de mooiste erkenning die ik kan krijgen'

Grijze container nog vol met 'fout' afval in Werkendam

18 november WERKENDAM - De grijze containers in Werkendam zitten nog steeds vol afval dat er niet in thuishoort. Van alle aangeboden containers hoort ruim driekwart van de inhoud in een andere bak. Toch is Werkendam uitermate tevreden over het scheidingsgedrag: ,,Dit is zelfs beter dan verwacht.''