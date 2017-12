'Rijkswaterstaat sloot Merwedebrug te snel af'

De bijna directe afsluiting leverde grote problemen op, met name in de ochtendspits. Dat kwam omdat er toen nog onvoldoende waarschuwingsborden stonden en met name buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in verwarring waren omdat zij niets van de plotselinge afsluiting af wisten. ,,Het Landelijk Advies- en Coördinatieteam Wegverkeer (LAC-W) heeft door de late alarmering een beperkte bijdrage kunnen leveren om de benodigde verkeersmaatregelen te realiseren voor de ochtendspits’’, concludeert Berenschot.



Een groot probleem was ook dat in het gevormde crisisteam de taken en bevoegdheden door elkaar heen liepen wat de eerste dagen tot grote misverstanden leidde. Pas toen Rijkswaterstaat een speciaal team formeerde liep het allemaal wat meer geolied, zegt Berenschot.



Rijkswaterstaat wordt wel verweten dat zij de ernst van de situatie behoorlijk heeft onderschat. Pas toen zij zich realiseerde dat de afsluiting een landelijke impact had werd er beter gecoördineerd. Maar toen al klaagden met name vervoersbedrijven steen en been, omdat zij onvoldoende werden geïnformeerd.