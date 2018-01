Nog anderhalf uur vertraging op A27 bij Sleeuwijk door brandende oplegger

Sloop Middelpunt Dussen al op eerste dag stilgelegd vanwege asbest

30 januari DUSSEN - De sloop van dorpshuis 't Middelpunt in Dussen is stilgelegd. Dat gebeurde nadat het vermoeden rees dat er asbesthoudend materiaal in het gebouw zit. Of dat klopt wordt nu onderzocht, maar een woordvoerster van de gemeente Werkendam gaat er vanuit dat er inderdaad asbest gevonden is.