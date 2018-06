Rutte en collega's genieten tijdens ministerraad van (beste) Brabantse worstenbroodjes

Kelpa in najaar als eerste actief op Kop van Brabant

11 juni WERKENDAM Kelpa, groothandel in projectverlichting, zou zo maar eens het eerste operationele bedrijf kunnen zijn op het bedrijventerrein Kop van Brabant bij Werkendam. Een kwart eeuw na de oprichting is het Kelpa er aan het bouwen. Kelpa is nu nog gevestigd op bedrijventerrein Bruine Kilhaven.