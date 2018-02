Schaatser zakt door het ijs in de Biesbosch, in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis

UPDATE A27 bij Werkendam weer open na botsing vrachtwagen met gevaarlijke stoffen; nog wel veel vertraging

22 februari WERKENDAM - De A27 ter hoogte van Werkendam is weer gedeeltelijk vrij. De weg werd donderdagmiddag in beide richtingen afgesloten, omdat er in de richting van Breda een ongeluk met een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is gebeurd.