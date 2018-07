Scheepskerkhof in Werkendams haventje leeggehaald; dwangsom voor eigenaar afgeblazen

De eigenaar van de wrakken regelde het transport nadat hem door Rijkswaterstaat een dwangsom van 5000 euro was opgelegd voor iedere week dat de wrakken nog in het haventje zouden liggen na donderdag 26 juli. Bovendien zou de eigenaar moeten betalen voor het bergen van de schepen als hij niet snel genoeg in actie zou komen.



Niet alleen werd gevreesd voor vervuiling, ook het aangezicht was niet fraai. Veel boten waren halfgezonken en behoorlijk aan het roesten. Meerdere mensen maakten melding van de 'hoop schroot', en ook de gemeente Werkendam was het scheepskerkhofje een doorn in het oog.