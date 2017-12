Schuur in Werkendam vat vlam door vuurwerk, 97-jarige bewoner opgevangen, verdachte aangehouden

Man (43) uit Dussen had 144 kilo harddrugs in auto liggen: 6 jaar cel geëist

19 december ZWOLLE/DUSSEN - Een 43-jarige Dussenaar moet mogelijk 6 jaar de cel in. Dat is de onvoorwaardelijke celstraf die het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag in de rechtbank in Zwolle tegen de man heeft geëist. In een auto van de man werd eerder dit jaar 36 kilo cocaïne en 108 kilo MDMA gevonden.